Ex-CFO diz que TAP "tem ativos que complementam uma série de investidores"

João Weber Gameiro, que foi durante quatro meses de 2021 administrador financeiro da TAP, afirmou esta quinta-feira na comissão parlamentar de inquérito que uma das prioridades que lhe foi comunicada quando foi convidado pelo então secretário de Estado do Tesouro, Miguel Cruz, era "preparar a empresa para uma eventual privatização".





"As prioridades eram a execução do plano de reestruturação, a preparação da empresa para refinanciar a dívida, a negociação com os 'lessors' e a eventual preparação da empresa para uma possível privatização que poderia vir a ocorrer", afirmou, salientando contudo que "não havia nada decidido na altura".



O antigo CFO assumiu que nessa altura "não estava a par" do interesse de potenciais novos investidores, mas salientou que "o facto de se demonstrar interesse por um ativo não quer dizer que esteja pronto a comprar tal como está. Depende da negociação, dos termos que conseguir acordar".





Em seu entender, "sem o plano de reestruturação aprovado, era impossível concretizar qualquer investimento na TAP".



"A TAP tem ativos importantes, que complementam uma série de investidores", disse ainda, acrescentando que "isso faz com que os players queiram ir sinalizando o seu interesse".