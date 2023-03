Galamba: ANA vai ser notificada para fazer investimentos no aeroporto de Lisboa

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O ministro das Infraestruturas, João Galamba, adiantou esta terça-feira no Parlamento que a ANA – Aeroportos de Portugal vai ser notificada pela Autoridade Nacional da Aviação Civil (ANAC) "para realizar investimentos de imediato e dar-nos um calendário da sua execução".





O governante, que falava numa audição sobre os limites legais de ruído noturno pelo tráfego aéreo no aeroporto de Lisboa, identificou como constrangimentos físicos da infraestruturas "saídas de pista, taxyways", para afirmar que "há um conjunto de de investimentos que a ANA pode fazer".



"Uma vez resolvidas as outras questões vão ser efetuados investimentos pela ANA, aliás, porque é uma obrigação do contrato de concessão", acrescentou.





"Muitas vezes a ANA dizia que não fazia os investimentos no aeroporto de Lisboa sem a resolução destes problemas. Estamos a resolver os problemas, está na hora de a ANA fazer os investimentos", frisou.



Entre os problemas que disse estarem em resolução, o ministro salientou que a NAV já tem o novo sistema de gestão do tráfego aéreo e anunciou que "finalmente temos acordo ente a ANAC e a Força Aérea para a libertação do espaço aéreo".