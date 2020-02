Governo admite fim de voos noturnos em Lisboa

"Diz se que há um número de movimentos acima do permitido", afirmou o governante, frisando que a fiscalização é feita pela Autoridade Nacional da Aviação Civil (ANAC), que "está a multar as companhias que estão a incumprir no período noturno", atuando com "multas pesadíssimas".Se essa for a pretensão da Câmara de Lisboa, disse, "acho que há condições para caminharmos para zero voos no período noturno".

A lei prevê que no período noturno, entre a meia noite e as 6 horas da manhã existam um máximo de 91 movimentos por semana e 26 por dia no aeroporto de Lisboa. No entanto, as associações ambientalistas têm denunciado que esse limite não está a ser cumprido.





O presidente da Câmara de Lisboa, Fernando Medina, disse esta terça-feira que não tolerará o regresso dos voos noturnos no aeroporto Humberto Delgado.