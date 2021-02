Governo diz que acordos na TAP cumprem metas da reestruturação

O Ministério das Infraestruturas, que em dezembro previa o corte de 2.000 empregos na TAP, diz agora que a redução do nível salarial e as medidas voluntárias acordadas são compatíveis com as metas financeiras inscritas no plano de reestruturação.

