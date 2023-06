Governo está a ultimar avaliação de propostas para reforçar Portela

João Galamba defendeu que a sua opinião sobre Santarém não condiciona o relatório final sobre a nova localização do aeroporto. E revelou que já estão a avaliar as propostas da ANA de melhorias do Humberto Delgado e a preparar o verão para evitar o caos do ano passado.

Governo está a ultimar avaliação de propostas para reforçar Portela









