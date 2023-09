Governo já recebeu avaliações preliminares para venda da TAP

A conclusão das avaliações é o passo em falta necessário para o Executivo poder avançar com o processo da reprivatização da TAP. Será a partir destes dados que o Governo vai decidir que percentagem da companhia de bandeira vai alienar.



Ernst & Young e pelo Banco Finantia, entidades independentes contratadas pela Parpública. A informação foi avançada pela Bloomberg.A conclusão das avaliações é o passo em falta necessário para o Executivo poder avançar com o processo da reprivatização da TAP. Será a partir destes dados que o Governo vai decidir que percentagem da companhia de bandeira vai alienar. De acordo com fontes próximas do processo, esta decisão ainda está a ser avaliada uma vez que o Executivo está a aguardar os relatórios finais. O Negócios sabe que o prazo indicativo, ou seja, não vinculativo, para a entrega das avaliações era até meio de setembro. Nesse sentido, os relatórios finais deverão ser entegues muito em breve. Depois, o Executivo irá debater o tema em conselho de ministros e preparar o caderno de encargos.



O Governo já recebeu os relatórios com as avaliações preliminares da TAP elaboradas pela EComo o secretário de Estado das Finanças, João Nuno Mendes, tinha dito em entrevista ao Negócios/Antena1, o objetivo é ter o processo concluído até ao primeiro semestre de 2024. Na altura, explicou que a data inicial prevista para este ano "seria impossível, até porque é sempre uma transação de grande envergadura, dada a dimensão da empresa".

A IAG – dona da Iberia –, a Lufthansa e a Air France-KLM já manifestaram o interesse pela TAP. Mas podem surgir mais candidatos, incluindo portugueses.





Como o Negócios noticiou, há um consórcio nacional a ser desenhado que se prepara para entrar no processo de reprivatização da TAP. Diogo Lacerda Machado, antigo consultor do Governo para negócios com privados, será o dinamizador da iniciativa que chegou a envolver Germán Efromovich, ex-dono da Avianca que no passado foi preterido na compra da transportadora nacional.



