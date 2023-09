Governo já tem coordenadas para descolar com venda da TAP

O objetivo do Executivo é levar o tema a conselho de ministros antes da discussão do Orçamento do Estado. Mas como a Parpública ainda pode pedir ajustes nas avaliações, o prazo pode resvalar. Mercado está cético de que o Governo encaixe mais de mil milhões de euros.

Governo já tem coordenadas para descolar com venda da TAP









