A Groundforce Portugal, que retomou no domingo os serviços de assistência em escala ('handling') no Aeroporto de Faro, estima ultrapassar os 336 trabalhadores que tinha em 2011, quando suspendeu a operação na infraestrutura devido a uma crise financeira.

A operação, que inclui a assistência a passageiros, operação de aeronaves em pista e o tratamento de bagagens, foi retomada agora com 98 postos de trabalho, mas, durante o Verão, a empresa prevê ter 115 colaboradores e, a médio prazo, 140.



Sobre o processo de suspensão da operação no Aeroporto de Faro em 2011, Paulo Neto Leite frisou que "o passado é passado, não se consegue mudar", assegurando que "algumas das pessoas" despedidas estão hoje de volta.



Sete anos depois, a empresa, que "fechou o melhor ano de sempre em termos financeiros", tem uma estrutura " muito mais sólida e muito mais bem preparada para enfrentar os desafios do sector", observou o presidente executivo da Groundforce.



"Se compararmos o número de passageiros do Aeroporto de Faro hoje com o número de passageiros de há sete anos, mostra que hoje há muito mais condições para criarmos uma operação mais sustentada", garantiu.



A TAP, a British Airways, a Iberia, a BA City Flyer, a Vueling, a Aer Lingus, a Small Planet e a Aigle Azur são as companhias aéreas que a Groundforce passou a assistir em Faro, mas já existem outras "na calha", revelou Neto Leite.



"É uma operação para alargar, num negócio em que a escala ajuda. Claro que vamos retirar clientes a outras empresas, mas esta era uma situação quase escandalosamente única: tínhamos um aeroporto com um único fornecedor de 'handling'. Nem sequer é uma prática concorrencial saudável", sustentou Paulo Neto Leite.

"Podermos dizer que no primeiro dia começamos uma operação já com 125 pessoas, eu não vejo isso como fator negativo, vejo como uma grande vitória", disse hoje o presidente executivo da empresa, Paulo Neto Leite, à margem da cerimónia de inauguração da operação, cujo investimento foi superior a 2,5 milhões de euros.