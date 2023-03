Grupo Lufthansa reforça aposta no Norte de Portugal

Após 20 anos de ausência, a Austrian Airlines vai voltar a voar a partir do Porto. Com este regresso, o grupo Lufthansa, um dos interessados na compra da TAP, passa a ter todas as suas transportadoras no Norte.

Grupo Lufthansa reforça aposta no Norte de Portugal









