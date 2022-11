Grupo MSC retira proposta de compra da Ita Airways

O grupo marítimo MSC retirou a sua proposta para a compra da companhia italiana Ita Airways, que nasceu após a liquidação da Alitalia."O grupo MSC [...] confirma que já informou as autoridades competentes que não tem mais interesse em participar na privatização da Ita Airways", indicou, em comunicado.A companhia disse não entender "as condições atuais do procedimento".Fundada em outubro de 2021, a Ita Airways tem como único acionista o Ministério da Economia de Itália.O executivo de extrema-direita de Giorgia Meloni interrompeu, em 31 de outubro, as negociações exclusivas com um consórcio formado pelas companhias aéreas Delta e Air France e o fundo americano Certares.Contudo, manteve as negociações com o grupo formado pelo MSC e pela companhia Lufthansa.Em agosto, o grupo manifestou interesse em comprar 80% da Ita Airways, ficando a MSC com 60% e a Lufthansa com os restantes 20%.