Há voos sem controlo alfandegário em Beja

O posto aduaneiro da Autoridade Tributária no Aeroporto de Beja está a funcionar sem pessoal permanente, pelo que nem todos os passageiros e cargas dos voos que aterram naquela infraestrutura são controlados, de acordo com o jornal Público.





Ainda que existam poucos movimentos aéreos naquela infraestrutura, o certo é que nem todas as ligações têm controlo alfandegário.



Segundo o mesmo jornal, a estrutura aduaneira de Beja pertence à jurisdição da Alfândega de Faro e, como neste momento não há uma pessoa em permanência na estrutura alentejana, o que a Autoridade Tributária e Aduaneira (AT) faz é enviar um funcionário do aeroporto de Faro a Beja em voos selecionados, os que chamam a atenção por terem um maior perfil de risco.





Este modelo abre assim eventuais falhas na deteção de mercadorias ilícitas, de produtos contrafeitos ou pode orginiar fragilidades no combate ao tráfico de droga.





A situação de Beja é idêntica à de Tires e que só foi alterada depois de ter sido noticiado que um jato privado com 500 quilos de cocaína a bordo foi apreendido no Aeroporto Internacional de Salvador, no Brasil, tendo como destino final o aeródromo português após uma paragem em Cabo Verde.