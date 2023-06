Hugo Mendes deixa elogios rasgados a Frederico Pinheiro

"Um profissional rápido", "com pensamento crítico", "incansável" e com vasto "conhecimento" do setor da aviação. Estes foram alguns dos elogios que Hugo Mendes fez a Frederico Pinheiro, recentemente demitido por João Galamba mas que começou a trabalhar no Ministério das Infraestruturas quando Pedro Nuno Santos era ministro.





"Tenho a melhor opinião do trabalho de Frederico Pinheiro", respondeu o antigo braço direito de Pedro Nuno Santos em resposta às perguntas do deputado da Iniciativa Liberal, Bernardo Blanco.



Questionado sobre se considerava o ex-assessor das Infraestruturas uma pessoa violenta respondeu: "Se é violento ou não, nunca me apercebi de nada. Quando chegava às reuniões cumprimentava toda a gente com um sorriso", atirou.

E os elogios não ficaram por aqui. Recordando o tempo em que trabalharam juntos nas Infraestruturas, comentou que Frederico Pinheiro "percebe mais de aviação do que eu, é uma pessoa preparadíssima neste setor".

Frederico Pinheiro esteve envolvido no polémico episódio rocambolesco na noite de 26 de abril, dia em foi exonerado por Galamba, e foi acusado de agressões a duas assessoras do ministério e de roubo do computador de trabalho, levando à intervenção do SIS. Quando foi ouvido na CPI, o ex-adjunto de Galamba refutou estas acusações.

De acordo com as contas do deputado da Iniciativa Liberal, Bernardo Blanco, de 2019 a 2022 a TAP pagou um total de 8,5 milhões de euros em indemnizações a 13 administradores. Questionado se tinha aprovado estes montantes, Hugo Mendes, que trabalhou no ministério das Infraestruturas de 2019 até início de 2023, disse que não. E assegurou ainda não ter conhecimento desses valores.





"Tive conhecimento destes casos quando foram tornados públicos na comissão de inquérito", acrescentou Hugo Mendes, que está a ser ouvido esta quarta-feira.





No arranque da CPI foi revelado pela deputada do Bloco de Esquerda, Mariana Mortágua,

que um antigo administrador da TAP, Maxiliman Otto Urbanh, saiu da companhia aérea com um pré-acordo de reforma de 1,35 milhões de euros que seriam recebidos entre dezembro 2018 e dezembro de 2022. Um acordo considerado ilegal pelo conselho de administração, que já pediu a devolução da verba ao gestor que ingressou nos quadros da TAP em 2016 e é próximo de David Neeleman, antigo acionista da companhia aérea.