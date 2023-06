Leia Também Hugo Mendes deixa elogios rasgados a Frederico Pinheiro

O ex-secretário de Estado das Infraestruturas admite que o comunicado enviado pela TAP à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários em fevereiro de 2022 era falso, mas afasta responsabilidades do ministério que integrava, liderado por Pedro Nuno Santos.Questionado na comissão parlamentar de inquérito, Hugo Neves garantiu que "o comunicado à CMVM é uma formalidade de um acordo que da nossa parte estava terminado"."Não digo que não fosse falso", admitiu, mas realçou que "a entidade emitente é a TAP", e que "quem tem a responsabilidade de fidelidade ou ausência dela da informação prestada ao mercado é o emitente".Em fevereiro de 2022 a transportadora aérea deu conta ao mercado da saída de Alexandra Reis pelo próprio pé. O facto viria a ser desmentido no final do ano, com a polémica em torno da indemnização à gestora, o que levou a CMVM a forçar a TAP a emitir novo comunicado, corrigindo o primeiro e esclarecendo que a saída aconteceu por iniciativa da empresa.