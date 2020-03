IAG já teve interesse na TAP mas agora está focada na Air Europa

A International Airlines Group (IAG), holding que controla a British Airways e a Iberia, esteve interessado na aquisição da companhia portuguesa no passado mas agora está concentrada na integração da Air Europa.

Esta mensagem foi transmitida pelo CEO da companhia aérea Willie Walsh, durante uma entrevista à Bloomberg.

"A TAP é uma companhia aérea que já olhámos no passado, mas o nosso foco agora está na aquisição da Air Europa", disse o CEO na entrevista. A integração desta companhia aérea espanhola, anunciada em novembro por 1,1 mil milhões de euros, deve estar fechada no primeiro semestre deste ano e "não estamos interessados em mais [nenhuma aquisição] nesta altura".

Ainda assim, Willie Walsh acredita que a consolidação no setor da aviação, no curto prazo, vai acontecer à escala global sobretudo através da aquisição de companhias em dificuldades financeiras.

O efeito negativo do coronavírus nas viagens a nível mundial vai acelerar a falência de algumas companhias aéreas que já estavam com problemas financeiros, perspetivou Willie Walsh.

As declarações do CEO da IAG surgem numa altura em que voltam a surgir notícias sobre alterações na estrutura acionista da TAP.

O Negócios noticiou em fevereiro que a Lufthansa está a negociar com David Neeleman a compra da posição que este possui na TAP através da Atlantic Gateway. A transportadora aérea alemã encontra-se neste processo de aquisição em parceria com a norte-americana United Airlines. Ambas as companhias fazem parte da Star Alliance, a aliança aérea onde a companhia aérea nacional também está integrada.

A IAG, que integra outra aliança de companhias aéreas mundiais, chegou a ponderar concorrer à privatização da TAP em 2012, processo que culminou com a entrada de Neeleman no capital da companhia aérea portuguesa.

O grupo que integra a British Airways, Iberia e outras companhias aéreas afastou-se da privatização da TAP por concluir que a empresa portuguesa não se enquadrava na altura nos planos do IAG. O IAG ainda analisou o Information Memorandum da privatização na altura mas decidiu não avançar com uma proposta.

O CEO Willie Walsh, que já liderava o IAG em 2012 e vai deixar o cargo no final deste mês, diz agora que o foco da empresa passa pela integração da Air Europa.