Lufthansa negoceia compra da TAP com Neeleman

A Lufthansa está a negociar com David Neeleman a compra da posição que este possui na TAP através da Atlantic Gateway. A transportadora aérea alemã encontra-se neste processo de aquisição em parceria com a norte-americana United Airlines. Ambas as companhias fazem parte da Star Alliance, a aliança aérea onde a companhia aérea nacional também está integrada.





As negociações entre as partes, segundo o Negócios sabe, estão bem encaminhadas e poderão também servir para colocar um ponto final no mal estar evidente que existe entre o Governo e David Neeleman, sobretudo depois da polémica decisão de atribuir prémios desempenho às chefias o ano passado.