Interessadas na TAP com resultados recorde até junho

Mesmo com o aumento dos custos, as receitas da Air France-KLM, IAG e Lufthansa subiram a duplo dígito, com a capacidade aérea a aproximar-se dos níveis de 2019. As interessadas na TAP antecipam um verão em alta tendo, em alguns casos, já 80% dos lugares reservados.



As contas da TAP no primeiro semestre ainda não são conhecidas, prevendo-se que sejam divulgadas até ao final de agosto. Miguel Baltazar Sara Ribeiro sararibeiro@negocios.pt 22:30







O forte crescimento do turismo e o reforço da capacidade aérea têm impulsionado os resultados das transportadoras aéreas. No primeiro semestre deste ano, a Air France-KLM, IAG e Lufthansa não só continuaram na rota dos resultados percorridos desde o início deste ano, como registaram subidas a duplo dígito nas receitas.



