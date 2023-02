Jatos privados com 30 voos irregulares em 2022

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Entre os 2.753 voos que, em 2022, violaram as restrições do horário noturno nos cinco aeroportos nacionais, 30 (ou 1,1% do total) foram operados por jatos privados. Mais 26 face aos quatro voos que foram analisados pela ANAC em 2019, revelam os dados divulgados ao Negócios pelo regulador da aviação civil.





...