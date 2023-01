João Galamba "convicto" que tripulantes vão evitar greve na TAP

O ministro das Infraestruturas, João Galamba, reuniu-se esta manhã com a direção do Sindicato Nacional do Pessoal de Voo da Aviação Civil (SNPVAC), que esta quinta-feira vai submeter a votação em assembleia geral o acordo celebrado com a administração da TAP.



Em comunicado, o governante diz que "saúda a direção do sindicato pelo espírito de compromisso que permitiu chegar a um documento importante para um futuro de sustentabilidade e crescimento da TAP".



João Galamba afirma ainda que, perante a informação prestada pela direção do sindicato sobre o acordo alcançado, "está convicto de que a assembleia geral do SNPVAC dará um passo decisivo para a melhoria da situação dos trabalhadores e da companhia aérea, permitindo evitar uma greve de 7 dias que causaria um grave dano à empresa".





Leia Também Sindicato diz que TAP deve aos tripulantes mais de 12 milhões em incumprimentos

O pré-aviso de greve entregue pelo SNPVAC prevê uma paralisação de sete dias, entre os dias 25 e 31 de janeiro.





A assembleia geral desta manhã destina-se à "apresentação, discussão e votação da proposta apresentada pela TAP", no âmbito das negociações de um novo acordo de empresa.

Os tripulantes da TAP estiveram já em greve nos dias 8 e 9 de dezembro, o que levou a companhia aérea a cancelar um total de 360 voos, o que teve um impacto da ordem dos oito milhões de euros.