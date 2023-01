Tripulantes da TAP voltam à mesa de negociações esta sexta-feira

Sindicato Nacional do Pessoal de Voo da Aviação Civil (SNPVAC). A nova ronda acontece depois de na quinta-feira os associados do sindicato terem chumbado, em assembleia geral, a proposta apresentada pela TAP.







Ricardo Penarroias, classificou, no final da assembleia geral, como "insuficiente", o SNPVAC esclarece que os dirigentes sindicais expressaram que, "para além dos pontos não alcançados, o próprio documento não transmite a confiança necessária para a sua ratificação, em virtude de vários anos de interpretações peregrinas da empresa".

Leia Também Tripulantes da TAP mantêm greve de sete dias

25 a 31 janeiro, paralisação essa que se manterá até que seja encontrado um acordo entre as duas partes.

Leia Também João Galamba "convicto" que tripulantes vão evitar greve na TAP

Decorre esta sexta-feira uma nova ronda negocial entre os tripulantes da TAP e administração da companhia aérea, comunicou o"Haverá hoje uma nova ronda negocial, cujo resultado comunicaremos aos nossos associados, logo que possível, para não haver dúvidas e deturpações da mensagem", refere a direção do SNPVAC numa nota enviada às redações.Sobre o 'chumbo' de ontem à proposta da TAP, que o presidente do sindicato,"Ontem demonstrámos que, mais do que o regresso das nossas condições de trabalho, da nossa realidade operacional, familiar e das condições financeiras, queremos o respeito e a dignidade que merecemos", defende o sindicato na mesma nota.Os tripulantes têm prevista uma greve de sete dias no final deste mês, de