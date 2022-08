Lisboa e Porto com 150 voos cancelados até sábado por causa da greve da Portway

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Estão já cancelados 149 voos, que iam acontecer entre esta sexta-feira e sábado, nos aeroportos de Lisboa e Porto por causa da greve dos trabalhadores da Portway, que vai decorrer até domingo. E mais de metade (64%) são da easyJet sendo esta a companhia mais afetada pelo protesto.



De acordo com o levantamento realizado pelo Negócios, com base na informação dos voos publicada no site da ANA em tempo real, em Lisboa, entre partidas e chegadas, estão cancelados um total de 102 voos. Destes, 62 foram voos cancelados durante esta sexta-feira, a que se somam outros 40 que não vão partir este sábado.



No aeroporto do Porto, entre sexta-feira e sábado, já estão cancelados um total de 39 voos de partidas e chegadas.

Em Faro e Funchal não há, até ao momento, qualquer voo cancelado, mas ao Negócios o Sindicato Nacional dos Trabalhadores da Aviação Civil (SINTAC) diz que, nestes dois aeroportos, "há atrasos significativos" na operação de "pelo menos uma hora".



Para já, em Lisboa e Porto a adesão à greve, rondará os 90% a 95%, em Faro situa-se entre os 40% a 50% a no Funchal rondará os 60%, diz, ao Negócios, Pedro Figueiredo, dirigente do sindicato para a Portway. No reverso, em comunicado, a empresa de handling assume constrangimentos apenas nos aeroportos de Lisboa e Porto e diz que o protesto tem uma adesão inferior a 10%.



Os dados publicados no site da ANA revelam ainda que do total de 149 cancelamentos, 95 são da easyJet. O número traduz 64% do total de voos cancelados da "low cost" britânica.



Questionada pelo Negócios, a easyJet não avança com números de cancelamentos para sábado e domingo. Em comunicado, a transportadora "low cost" diz que, antes do início da greve, decidiu cancelar voos de e para os aeroportos de Lisboa e Porto e diz estar a entrar em contacto com os passageiros para que as viagens sejam remarcadas de forma gratuita.



Além da "low cost" britânica, a Portway, empresa de hadling da Vinci, diz que podem ainda ser cancelados ou atrasados voos em outras 21 companhias: Aegean, Air Canada, Air Transat, American Airlines, Blue Air, Brussels, Cabo Verde Airlines, Euroatlantic, European Air Transport, Eurowings, Finnair, Flyone, Latam, Luxair, Swiftair, Transavia, Transavia France, Tunisair, Turkish Airlines, Volotea e Wizzair.



Por isso, em comunicado, a Portway alerta que "dado o impacto que a greve pode ter nas operações aeroportuárias, aconselham-se os viajantes a confirmarem os respetivos voos junto das companhias aéreas, antes de se dirigirem para os aeroportos".



O protesto foi marcado pelo SINTAC para os aeroportos de Lisboa, Porto, Faro e Funchal, contra o "clima de terror psicológico" e pela falta de aumentos salariais.