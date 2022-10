Lufthansa revê para o dobro previsão de resultados operacionais este ano

A Lufthansa reviu para o dobro as estimativas do resultado antes de juros e impostos (EBIT) ajustado para este ano, esperando agora alcançar um valor de mais de mil milhões de euros, o que compara com a anterior "guidance" de 500 milhões, indicou esta segunda-feira a companhia aérea alemã.



A revisão surge após os resultados preliminares da empresa, hoje divulgados, mostrarem que as receitas do terceiro trimestre quase duplicaram face ao verão do ano passado, atingindo os 10,1 mil milhões de euros.





O EBIT ajustados do trimestre rondou os 1,1 mil milhões de euros, quando no terceiro trimestre do ano passado tinha sido de apenas 251 milhões de euros. Este valor, nota a companhia, inclui um impacto de cerca de 70 milhões de euros devido às greves.A empresa justifica a revisão em alta das previsões para este ano com "o desenvolvimento positivo no terceiro trimestre, as reservas atuais e a expectativa de um resultado recorde da Lufthansa Cargo em 2022".A Lufthansa apresenta os resultados definitivos do terceiro trimestre a 27 de outubro.