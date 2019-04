Maior aeroporto do mundo descola na Turquia com 12 mil milhões

A Turquia tem um novo aeroporto, que se vai tornar o maior do mundo e custar 12 mil milhões de euros. A primeira fase de construção foi agora concluída e as restantes três deverão estender-se até 2025.





O Istanbul Airport estende-se, para já, por 76 milhões de metros quadrados e pode receber até 90 milhões de passageiros por ano. Apesar de a primeira fase só ter terminado agora, o primeiro voo já descolou em outubro do ano passado.





Quando as quatro fases de construção estiverem concluídas, o aeroporto vai ter espaço para acolher 200 milhões de passageiros por ano. O atual recordista na capacidade de receber passageiros, o aeroporto de Atlanta, nos Estados Unidos, tem como teto os 107 milhões.





A carregar o vídeo ...







No novo polo de aviação turco, 55.000 metros quadrados vão ser destinados a lojas duty fere, que vão dividir-se em secções como o "jardim da moda", o "palácio da família" e a "praia do estilo".





Dentro do aeroporto caberá ainda um hotel, o Yotel, ao qual os passageiros podem aceder tanto vindos do exterior do aeroporto como através da área duty free.





O rápido crescimento da Turkish Airlines, a acompanhai aérea turca, foi um dos grandes impulsionadores para a abertura do novo aeroporto. O antigo, o Istanbul Atakturk Airport, era considerado um dos mais movimentados do mundo, com cerca de 70 milhões de passageiros anualmente.





A carregar o vídeo ...







O aeroporto turco não é, contudo, o único no qual estão a ser investidos vários milhões. Na China vão despender-se precisamente 12 mil milhões de euros a construir o novo Beijing Daxing International Airport, apesar do antecessor, o Beijing Capital, não ser encerrado.