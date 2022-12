Moody’s baixa perspetiva sobre dívida da SATA

Leia Também SATA fecha 2021 com prejuízo de 57,4 milhões

A Moody’s baixou a perspetiva sobre a dívida da SATA de "estável" para "negativa". A alteração foi motivada pela revisão, no mesmo sentido, do "outlook" da Região Autónoma dos Açores anunciada no final de novembro.A nota da dívida sénior da SATA mantém-se em Ba1.A agência de notação financeira escreve que a alteração no "outlook" é "baseada unicamente na garantia que a Região concede aos títulos de dívida da transportadora, cujo valor atinge 65 milhões de euros. As garantias públicas aplicam-se a juros e capital.Em julho, a Comissão Europeia aprovou uma injeção pública de 453 milhões de euros na SATA, para permitir que a companhia financie e plano de reestruturação 2021-2025 e assegure a viabilidade no longo prazo.A ajuda pública consiste, por um lado, num empréstimo direto de 144,5 milhões de euros e no assumir de dívida no valor de 173,8 milhões de euros, totalizando 318,25 milhões de euros convertíveis em capital, e por outro numa garantia do Estado no valor de 135 milhões para financiamento bancário a ser concretizado até 2028.O plano de reestruturação prevê um conjunto de medidas dirigidas à melhoria de eficiência das operações da SATA, bem como a redução de custos.A Moody’s avisa que o rating da dívida da transportadora está ligado à nota atribuída à Região Autónoma, pelo que qualquer alteração à avaliação dos Açores deve traduzir-se numa alteração da nota da SATA.