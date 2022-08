NAS na fase final de aquisição da Groundforce promete ficar para o "longo prazo"

Leia Também Empresa do Kuwait escolhida para comprar Groundforce

A National Aviation Serices, empresa do Kuwait, foi a selecionada para a fase final da aquisição da Groundforce. A empresa confirmou a informação que já tinha sido avançada pelo Negócios e diz estar no projeto para "o longo prazo"."A National Aviation Services (NAS) foi selecionada como licitante preferencial pelos administradores de insolvência da SPdH/Groundforce (Serviços Portugueses de Handling) para a aquisição da empresa", indica a empresa em comunicado.A NAS vai adquirir a maioria da Groundforce, 50,1%, ao passo que a percentagem restante deve permanecer do lado da TAP.O CEO do grupo NAS, Hassan El-Houry, indica que "é uma honra para a NAS ter sido selecionada para o concurso da Groundforce Portugal e estamos entusiasmados com as oportunidades que isso nos traz para melhorar os serviços de assistência em terra e carga nos diferentes aeroportos de Portugal".El-Houry adianta que "este também é um grande momento para a NAS, já que marca a nossa primeira entrada no setor europeu de assistência em terra".

A NAS é uma empresa de serviços de aviação, concretamente assistência em terra e gestão de carga. Entre os seus clientes incluem-se a British Airways, Lufthansa, Air France/KLM, Qatar Airways, Emirates e Ethiopian Airlines. A empresa opera em 23 países e em mais de 55 aeroportos no Médio Oriente, Ásia e África, com mais de oito mil funcionários.

O CEO acredita que tem os "os três fatores-chave necessários para ter sucesso em Portugal, designadamente estabilidade acionista e de gestão, o que nos torna investidores de longo prazo", juntamente com "solidez financeira para superar os altos e baixos possíveis nesta indústria e, ainda, a experiência de operar em mercados complexos".