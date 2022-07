National Aviation Services do Kuwait vai ficar com a Groundforce

A National Aviation Services (NAS) ganhou o concurso de compra da Groundforce, após uma reunião de credores indica fonte sindical ao Negócios. A corrida à posição maioritária na empresa de "handling" estava limitada a três concorrentes: a NAS, a Avipartner e a Swissport, mas acabou por ser a empresa de serviços de logística do Kuwait a conseguir a aquisição.O valor da operação não é ainda conhecido, nem qual a percentagem do capital da Groundforce com que a NAS vai ficar. A empresa de "handling", que está em processo de insolvência, é atualmente detida em 49,9% pelo grupo TAP e em 50,1% pela Pasogal, de Alfredo Casimiro.O ministro das Infraestruturas e da Habitação, Pedro Nuno Santos, tinha indicado em dezembro que, no âmbito do plano de reestruturação, a TAP pretendia deixar de ser acionista minoritária da Groundforce. Na altura, o ministro sublinhou ainda que esta é uma empresa "muito importante para o país e para a TAP" e com quem querem continuar a trabalhar.Por seu turno, o empresário Alfredo Casimiro tinha interposto junto do Supremo Tribunal de Justiça, há um ano, um pedido de recurso para tentar travar o processo de insolvência, dizendo que este é "absolutamente incompreensível".A mesma fonte sindical avançou ainda que a NAS se comprometeu já junto dos representantes dos trabalhadores a aumentar os salários.(Notícia em atualização)