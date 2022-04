NAV admite que tráfego aéreo ultrapasse 2019 este verão

No primeiro trimestre deste ano o tráfego aéreo controlado pela NAV Portugal ( aterragens, descolagens e sobrevoos no espaço aéreo português) ficou 15% abaixo do registado nos mesmos três meses de 2019. E em abril, nos últimos sete dias, a diferença verificada na Região de Informação de Voo (RIV) de Lisboa, em termos de média ponderada, era de 1,1% face ao mesmo período do ano que antecedeu a pandemia. “

Negócios Premium Conteúdo exclusivo para assinantes Já é assinante? Inicie a sessão Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios;

...