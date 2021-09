Negócio da TAP recupera à boleia do Brasil

Desde 1 de setembro, quando o Governo levantou as restrições aos viajantes provenientes do Brasil, as reservas de passagens aéreas deste mercado aumentaram 20%, adiantou a presidente executiva da TAP. Agora, a companhia aérea está a estudar novas rotas.

