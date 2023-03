Nova saída da TAP: Silvia Mosquera González renuncia ao cargo de administradora

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Silvia Mosquera González vai sair do conselho de administração da TAP. A informação foi divulgada esta terça-feira à CMVM.

"Por carta dirigida à sociedade, datada da presente data, a Exma. Senhora Silvia Mosquera González apresentou renúncia ao cargo de vogal do Conselho de Administração e vogal da Comissão Executiva da TAP. Nos termos da referida renúncia, a mesma produzirá efeitos no dia 23 de junho de 2023", lê-se no documento que não detalha os motivos da saída da atual Chief Commercial & Revenue Officer.

Silvia Mosquera González passou a integrar o "board" da TAP em janeiro de 2021, quando Christine Ourmières-Widener assumiu a liderança da companhia aérea.

"A TAP agradece-lhe todo o serviço prestado, numa altura particularmente desafiante para a Companhia, e deseja-lhe as maiores felicidades pessoais e profissionais para o futuro", conclui o comunicado.

Antes de ingressar nos quadros da TAP, a gestora tinha trabalhado na colombiana Avianca - de Germán Efromovich, que no passado tentou comprar uma participação na TAP -, para liderar a área comercial.

Silvia Mosquera González é formada em Engenharia Química pela Universidade de Santiago de Compostela, e conta com uma vasta experiência na indústria da aviação e da consultadoria, tendo desempenhado funções nas áreas de Planeamento de Rede, Gestão de Receita e Vendas e Marketing. Além da Avianca, também desempenhou funções de Administradora no Grupo IAG.