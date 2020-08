Nove anos depois, LAM retoma voos para Europa dia 25 com ligação Maputo-Lisboa

"Estes voos possibilitam a deslocação de pessoas entre Moçambique e Portugal, bem como Europa e resto do mundo. É importante ter atenção às políticas de fronteiras vigentes para a entrada em Moçambique e na União Europeia, devido à situação da pandemia", afirma o diretor-geral da LAM, João Carlos Pó Jorge, citado num comunicado.Segundo a LAM, os voos serão efetuados através de uma aeronave Airbus A330-300, com 278 lugares, e que, entre 25 de agosto e 30 de setembro, vai ligar as duas capitais duas vezes por semana: o trajeto Maputo-Lisboa às terças-feiras e Lisboa-Maputo às quartas-feiras.O comunicado indica que o período de pouco mais de um mês definido para a realização dos voos poderá ser prologando.O regresso da LAM ao espaço europeu, previsto inicialmente para 31 de março, foi adiada por três vezes devido às restrições impostas pelo novo coronavírus.Em fevereiro deste ano, o diretor-geral da LAM disse que o regresso da companhia ao espaço europeu vai colocar a LAM num novo 'network', considerando que a rota será sustentável."Olhamos a inteligência de tráfego e notamos que, de longe, esta é a rota que tem mais passageiros. Não só entre Lisboa e Maputo, como também de Maputo para Lisboa e depois para a Europa ocidental", afirmou, então, João Carlos Pó Jorge.Na ocasião, a companhia indicou que o retorno da LAM ao espaço europeu seria feito em cooperação com a companhia aérea privada portuguesa Hi Fly, proprietária da aeronave, e com a qual foi acordado um período experimental de seis meses.A última vez que a LAM voou para Portugal foi em 2011, ano em que Moçambique foi banido do espaço europeu.