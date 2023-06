Pires de Lima defende que negócio com Airbus "foi feito a preços de mercado"

António Pires de Lima diz que continua "convencidíssimo de que o negócio que se fez [com a Airbus] foi feito a preços de mercado". Em declarações na comissão parlamentar de inquérito à gestão da TAP, o antigo ministro do Governo PSD/CDS entende que "a TAP não foi prejudicada e bem pelo contrário"."Através destes fundos Airbus, [a TAP] foi capitalizada em 226 milhões de euros e, com isso, conseguiu iniciar um projeto de desenvolvimento e crescimento que durou até 2019", disse aos deputados.Esta tem sido uma das polémicas mais escrutinadas durante as audições parlamentares sobre a TAP. Estão em causa suspeitas de que a empresa portuguesa terá saído prejudicada num negócio com a Airbus, que envolveu David Neeleman.Uma auditoria pedida pela TAP no ano passado apontou nesse sentido, o que levou à abertura de um inquérito pelo Ministério Público, que ainda está em curso.Neste negócio, a companhia aérea desistiu do contrato de leasing de 12 aeronaves A350 que tinha com a Airbus e celebrou um novo com a mesma empresa para a compra de 53 novos aviões. Está em causa a suspeita de que a TAP terá pago um preço excessivo pelos novas aeronaves — face ao valor pago pelos concorrentes — e que David Neeleman terá recebido mais de 200 milhões de euros da Airbus, usando esse dinheiro para entrar no capital da TAP.Pires de Lima, no entanto, contesta, dizendo que "os portugueses beneficiaram" desta operação, bem como "os empregados da TAP e a economia portuguesa", porque "os aviões modernizaram" a companhia aérea, que "cresceu 65% em quatro anos". Mas reconhece que "também beneficiou os fornecedores".O antigo ministro realça ainda o papel de David Neeleman, que descreve como "um empresário hábil", porque procurou financiamento "num fornecedor que foi muito beneficiado com a mudança do plano estratégico" da TAP.E recusa que o Estado tenha sido vítima de um conluio. "Não acredito que uma empresa com as responsabilidades da Airbus e que empresários como Neeleman e Pedrosa estivessem em conluio para enganar o Estado português", disse aos deputados.