Portugália incluída na privatização da TAP

A Portugália Airlines, que opera voos domésticos e internacionais de curto e médio curso, vai ser vendida com a TAP na privatização, avança esta quinta-feira o Eco Como assinala a publicação, há muito que estava prevista a integração da companhia, que opera sob a marca TAP expressa, mas falta saber que modelo será adotado.O Conselho de Ministros desta quinta-feira vai servir para dar início ao processo de venda mas, ao que apurou o Negócios , vai traçar apenas as linhas gerais da privatização, devendo ser omisso em matérias como o perímetro da companhia que será vendido, assim como a percentagem de capital, um cenário que significa igualmente que não será ainda divulgada a avaliação final da TAP.Segundo o Jornal Económico , que cita a versão confidencial do plano de reestruturação, a companhia aérea está avaliada entre 1.070 e 1.975 milhões de euros de acordo com Bruxelas.Este valor é semelhante à avaliação preliminar da companhia, avançada pelo Correio da Manhã , na semana passada, que aponta que a TAP vale no máximo cerca de mil milhões de euros, ou seja, cerca de um terço dos 3,2 mil milhões de euros que os contribuintes injetaram no plano de reestruturação da transportadora.