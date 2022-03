Portugália vai avançar com contrato de prestação de serviços externos no verão

A Portugália, do grupo TAP, vai avançar no verão com um contrato ACMI, ou seja, de prestação de serviços externos, para fazer face às necessidades previstas para o verão, para dois a quatro aviões, segundo uma mensagem interna.Nessa informação, a que a Lusa teve acesso e que foi enviada aos trabalhadores e assinada pelo diretor-geral da empresa, Valter Fernandes, o responsável explicou as razões por esta opção, por um contrato ACMI ('aircraft, crew, maintenance and insurance'), ou seja, de entrega de avião, tripulação, manutenção e seguro."Uma vez que a entrega das aeronaves previstas no Plano de Crescimento da Companhia se encontra atrasada por parte dos respetivos 'lessors' [locadores], atraso este completamente alheio à Portugália, e face à necessidade de se encontrarem soluções que permitam voar o programado para o verão IATA, informamos que foi decidido avançar com um contrato ACMI de duas a quatro aeronaves", lê-se na mesma nota.De acordo com a transportadora, "inicialmente serão dois E-Jet (EMB190), de registo EASA e com uma duração de contrato previsivelmente até final do mês de agosto", sendo que "o início de operação será nos próximos dias 09 de abril e 28 de maio"."Importa salientar que esta decisão em nada interfere com o Plano de Crescimento já em curso. No entanto, esta foi a solução encontrada que nos pareceu mais favorável para cumprir com as horas de voo planeadas para o período crítico" previsto para esta altura do ano, em que aumentam as viagens."Quanto a custos, gostaria igualmente de vos assegurar que não há qualquer tipo de sobreposição de pagamento de rendas. Os 'leasings' das próximas seis aeronaves só começam a produzir efeito a partir do momento da respetiva entrega e com este atraso o fim desses 'leasings' será também protelado no tempo", explicou a Portugália.Segundo a empresa, "a primeira aeronave (CS-TPZ) do processo de crescimento continua prevista para começar a operação em meados de abril"."Durante os próximos dias, as várias áreas/departamentos irão dar início ao processo de elaboração de toda esta operação, para a qual, estou certo, de que continuaremos a contar com a vossa disponibilidade, profissionalismo e colaboração", apelou o diretor-geral da Portugália.A Lusa contactou a TAP, que detém a Portugália, sobre este tema e aguarda uma resposta.No final de 2020, durante a apresentação do plano de reestruturação da TAP, o ministro das Infraestruturas e Habitação, Pedro Nuno Santos, referiu que a frota da Portugália iria ser reforçada."Vamos reforçar a frota dos aviões [da Portugália] para o dobro. Temos ATR [bimotores de médio porte] que vão acabar por ser descontinuados, ficaremos com 13 [aeronaves da fabricante] Embraer, ou seja, duplicaremos a rota de Embraer da Portugália, portanto, para 26", explicou Pedro Nuno Santos, nessa altura.