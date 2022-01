Portugueses têm um novo carro preferido. Veja os 50 modelos mais vendidos em 2021

Leia Também Saiba quais os modelos automóveis preferidos dos portugueses em 2020

Num ano em que a Peugeot quebrou a hegemonia de 23 anos da Renault no mercado automóvel nacional a marca do losango viu também interrompido o reinado de oito anos do Clio como modelo mais vendido.O novo modelo preferido dos portugueses é o Peugeot 2008, que aumentou as vendas das 4.781 unidades em 2020 para 6.404 veículos e subiu da terceira posição para o topo da tabela.Já o Clio mantém o estatuto de modelo mais popular da Renault mas diminui o número de unidades matriculadas de 7.989 para 5.601. A fechar o pódio está outro modelo da marca do losango, o Captur, com 5.017 unidades, mais 786 do que em 2020.A Peugeot ocupa o quarto posto com o 208, que vendeu 4.834 unidades, o que representa mais 931 do que no ano anterior. Quanto ao Mercedes Classe A cai do segundo para o quinto lugar ao fechar o ano com 3.998 veículos entregues, quase menos dois mil do que em 2020.Ainda no Top 10 surgem o Citroën C3, o Dacia Sandero, o BMW Série 1, o Toyota Yaris e o Peugeot 3008.Entre as subidas do ano destacam-se o Sandero, que era apenas 13.º em 2020, o Toyota Yaris, que ocupava o 19.º posto no ano anterior, o Peugeot 3008 (18.º em 2020) e o Opel Corsa, que escalou da 22.ª para a 11.ª posição. Nota ainda para o Ibiza, que passou a ser o modelo mais vendido da Seat, passando de 26.º para 13.º modelo mais vendido em Portugal, e para o Hyundai i20, que avançou do 42.º para o 24.º posto.Por último, a Kia, que não tinha qualquer modelo entre os 50 mais vendidos em 2020, coloca o Stonic na 27.ª posição e o Rio no 48.º lugar.Pelo contrário, o Fiat 500 sofreu um tombo: caiu de nono para 15.º. Ainda mais expressiva foi a queda do Fiat Tipo, passando de décimo para 33.º. Também o Renaul Megane baixou de oitavo para 17.º.Ainda do lado das quedas, o Ford Focus recua 15 degraus, sendo apenas o 26.º modelo mais vendido, atrás do surpreendente T-Roc, que se tornou o modelo mais popular da Volkswagen A Nissan viu também dois dos seus principais modelos descerem na tabela: o Qashqai passa de 17.º para 31.º e o Micra cai da 23.ª para a 30.ª posição, tendo o Juke passado a ser o modelo da marca nipónica mais vendido em Portugal.