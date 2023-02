Presidente do Turismo de Portugal: É preciso o “novo aeroporto o mais rápido possível”

O presidente do Turismo de Portugal garante que todas as entidades competentes estão a trabalhar para evitar um verão caótico no aeroporto de Lisboa, à semelhança do ano passado. Face aos atuais “constrangimentos”, reforça a importância de ter um aeroporto o mais rápido possível.

