Receitas da Groundforce já permitem pagar salários de agosto

Leia Também Assembleia de credores da Groundforce marcada para 22 de setembro

Depois de meses de salários em atraso, as receitas obtidas pela Groundforce já permitirão cobrir os custos de funcionamento e, assim, os salários de agosto serão pagos atempadamente. A informação é avançada esta sexta-feira, 13 de agosto, pelo Eco , que cita os sindicatos de trabalhadores.A expectativa de que a atividade durante esta época alta trouxesse um acréscimo de receitas já era conhecida. Segundo avançou o Negócios , recorde-se, o pedido de insolvência da Groundforce que tinha sido feito pela TAP foi aprovado no passado dia 4 de agosto, tendo sido nomeados, nessa altura, os administradores de insolvência que vão liderar a empresa nos próximos meses.Ao Negócios, Bruno da Costa Pereira, um dos administradores de insolvência, afirmava então que "a empresa tem capacidade para manter a atividade e as obrigações para com trabalhadores e clientes".Essa expectativa é agora confirmada. Segundo afirma ao Eco o secretário-geral do Sindicato dos Trabalhadores da Aviação e Aeroportos (SITAVA), José Sousa, os administradores de insolvência informaram os trabalhadores de que "a empresa tem receitas que cobrem os custos de funcionamento".O mesmo responsável acrescenta que a TAP e outras companhias aéreas que trabalham com a Groundforce estão a pagar as faturas alguns dias antes da data de vencimento, ajudando a empresa pagar os salários de agosto atempadamente.