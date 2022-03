Regulador da aviação cancelou 10 voos semanais para Portugal

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O conflito armado entre a Rússia e a Ucrânia levou ao cancelamento de dez operações aéreas semanais para Portugal, que se encontravam autorizadas pela Autoridade Nacional da Aviação Civil (ANAC). Cancelamentos que resultaram quer da decisão da União Europeia de encerrar o seu espaço aéreo a todas as aeronaves russas, quer do fecho do espaço aéreo a voos comerciais decidido pela Ucrânia devido ao alto

