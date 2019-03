Ryanair aumentou número de passageiros em 13% em fevereiro

Bloomberg / Reuters / Getty Images

A Ryanair transportou 9,6 milhões de passageiros em fevereiro, mais um milhão ou 13% do que em igual mês de 2018, indicou esta segunda-feira, 4 de março, a companhia aérea low cost irlandesa.

Segundo o comunicado, a Ryanair transportou 9,3 milhões de passageiros no mês passado - uma subida de 9% em termos homólogos - a que se somam 300 mil passageiros transportados pela Laudamotion, companhia aérea austríaca fundada pelo antigo campeão mundial de Fórmula 1 Nikki Lauda.

Em dezembro passado, a Ryanair comprou os 25% que não detinha na Laudamotion.

A Ryanair Holdings informou ainda que, entre fevereiro de 2018 e fevereiro deste ano, o número de passageiros ascendeu a 141,2 milhões, mais 9% do que no período homólogo.

A Ryanair refere também que operou mais de 53 mil voos em fevereiro, tendo mais de 93% chegado pontualmente (excluindo atrasos devido a problemas no controlo do tráfego aéreo).