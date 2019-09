Ryanair chega a acordo com ANA e já não fecha base de Faro

A Ryanair já não vai fechar a base de Faro este inverno, revelou a empresa ao Jornal de Notícias, explicando que conseguiu chegar a um acordo com a gestora do aeroporto, a ANA.

A Ryanair chegou a um acordo com a ANA - Aeroportos de Portugal que vai permitir manter a base de Faro, ao contrário do que foi dito em agosto, de acordo com o JN.

A companhia aérea "low cost" revelou ao jornal que chegou a "um acordo com o operador do Aeroporto de Faro [ANA - Aeroportos de Portugal] que pode permitir cancelar o encerramento anunciado da base de três aviões em Faro neste inverno".



"A base de Faro poderá agora ser reduzida para dois aviões a partir de novembro deste ano e até março de 2020, devido ao atraso nas entregas de perto de 30 aviões Boeing Max à Ryanair", segundo uma nota enviada a Lusa. No entanto, a companhia aérea irlandesa 'low cost' salientou que a continuação da presença em Faro "poderá agora ser possibilitada pelo acordo das tripulações baseadas" nesta infraestrutura "em mudar para contratos sazonais, para refletir a natureza sazonal do tráfego de e para o Algarve".







A empresa prevê também manter metade dos empregos. Micheal O'Leary, que é agora presidente da Ryanair Holdings, adiantou que "ainda que este acordo preserve a maioria dos empregos de pilotos e tripulantes em Faro neste inverno, a redução de três para dois aviões na base deverá conduzir a uma diminuição de perto de 80 postos de trabalho no pessoal de cabine contratado".