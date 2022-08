Ryanair multada em 766 mil euros por cobrar imposto indevido a passageiros

A Hungria multou a Ryanair em 780 mil dólares (766 mil euros) por questões relacionadas com a defesa do consumidor. De acordo com a investigação das autoridades húngaras, a companhia aérea terá passado os custos de uma taxa aplicada à indústria para os passageiros, explicou a ministro da justiça do país, Judit Vargas.

O governo do primeiro-ministro Viktor Orbán tinha anunciado meses antes uma "windfall tax", ou seja, uma taxa sobre os lucros extraordinários de grandes empresas. Na altura a Ryanair indicou que aquela era uma taxa "falaciosa", cuja receita assenta num imposto por passageiro.

Leia Também Greve da Ryanair em Espanha já cancelou 10 voos e levou a 51 atrasos

Num post no Facebook a ministra da Justiça escreveu que "a autoridade de proteção do consumidor encontrou uma violação da lei, porque a companhia aérea enganou os passageiros com a sua prática desleal".

A Ryanair, que tem defendido que esta é uma taxa que está a ser imposta a uma indústria que dá prejuízo, afirmou que se viu obrigada a mover alguma da sua capacidade para países que estejam a trabalhar para retomar o tráfego, no período pós pandemia.



Numa declaração enviada às redações a Ryanair indica que "ainda não recebeu qualquer notificação de qualquer multa deste tipo" e explica que regulamentos da União Europeia dão "a todas as companhias aéreas da UE a liberdade de fixar as tarifas aéreas para os seus serviços aéreos intra comunitários à sua escolha, sem qualquer interferência do governo húngaro ou das suas Agências de Proteção do Consumidor".



A companhia aérea liderada por Michael O'Leary esclarece também que "a lei da UE proíbe o governo húngaro de introduzir impostos de viagem retroativos enquanto tentam limitar, ilegalmente, o direito das companhias aéreas a passar tais impostos" aos passageiros e adianta que caso seja necessário a empresa "recorrerá desta questão para os tribunais da UE".



(Atualizado as 12:17h com declaração da Ryanair)