Ryanair retoma ligação do Porto à terra da Michelin a 19,99 euros

A Ryanair vai retomar a ligação do Porto a Clermont Ferrand, cidade com mais de dois mil anos de história, situada no centro de França e onde mora a sede histórica da fabricante de pneus Michelin.

"Temos o prazer de anunciar esta nova rota Porto-Clermont-Ferrand, operando dois voos semanais a partir de novembro", anunciou Jason McGuinness, diretor comercial da companhia aérea irlandesa, em comunicado enviado às redações, esta quinta-feira, 16 de setembro.

"Para comemorar" a retoma desta rota, a Ryanair está a comercializar os lugares com destino a Clermont-Ferrand a 19,99 euros, para viagens a realizar até ao final de março de 2022, devendo as reservas serem reservadas até à meia-noite do próximo sábado, 18 de setembro.

Recorde-se que, ainda há três semanas, o presidente da Ryanair anunciou 26 novas rotas desde Lisboa, Porto e Faro e que mais três aviões terão base no aeroporto de Lisboa, passando para sete aviões no total em Lisboa, num investimento total de 300 milhões de dólares (254 milhões de euros).