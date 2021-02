SATA garante que continuará a voar do Faial, Santa Maria e Pico para Lisboa

Leia Também Plano de reestruturação da SATA prevê poupanças de 68 milhões até 2025

O presidente da SATA, Luís Rodrigues, asseverou hoje que a companhia continuará a ter ligações diretas entre as ilhas do Faial, Santa Maria e Pico e Lisboa, embora caiba aos "decisores políticos" e ao regulador ultrapassar algumas questões."Não. Perentoriamente, não", garantiu o responsável da empresa, depois de questionado pela RTP sobre se estaria em cima da mesa o fim das ligações diretas feitas pela Azores Airlines entre aquelas três ilhas e Lisboa.Luís Rodrigues foi entrevistado esta noite no Telejornal da RTP/Açores e abordou uma das matérias do plano de reestruturação da SATA, que indica que a companhia não pode continuar a operar rotas deficitárias financeiramente, como são as ligações diretas à capital feitas pelos 'hubs' de Faial, Santa Maria e Pico.O regulador da aviação "deve estar a abrir a qualquer momento" o concurso para essas rotas, adiantou o gestor, que confirmou que a SATA concorrerá às rotas."Essas rotas são deficitárias. Qualquer conversa que dispute isso não é séria", reconheceu, atribuindo os prejuízos a razões como o tráfego "ser muito reduzido" nas rotas, apesar do crescimento recente, ou o regular mau tempo que obriga a alterações de voos.O tema, diz, "não é resolúvel pela companhia", cabendo aos "decisores políticos" - Governo Regional e Governo da República - e ao regulador "sentarem-se e discutirem e dizerem como o problema deve ser resolvido"."A companhia é parte ativa e está lá para ajudar, mas também está lá para voarem o que lhe disserem para voar. O problema da compensação [financeira] tem de ser resolvido a nível político", sustentou.O plano de reestruturação da transportadora açoriana SATA, apresentado na semana passada, prevê o regresso aos lucros em 2023, com o presidente da administração da empresa a mostrar confiança que, a partir desse ano, a operação seja "sustentável"."Se conseguirmos concretizar tudo como temos planeado, por um lado, e se não houver um agravamento das condições pandémicas ou outras coisas quaisquer que possam vir a surgir, as iniciativas confluem para que 2023 seja, de facto, um ano de inversão e a operação se torne sustentável a partir daí", declarou Luís Rodrigues na apresentação do documento..No plano, é estimada para este ano uma perda de 28 milhões de euros, em 2022 o resultado deverá andar perto do zero e, em 2023, já são admitidos lucros na casa dos 23 milhões de euros.O plano de reestruturação da transportadora prevê, até 2025, poupanças totais de 68 milhões de euros.Luís Rodrigues adiantou os "quatro pilares" que levarão às referidas poupanças: a reestruturação da frota, a eficiência operacional, a negociação com fornecedores e a agilização do trabalho.Na agilização do trabalho, Luís Rodrigues incorporou campos como a redução salarial, que será, no seguimento de negociações com sindicatos, de 10%, ou a "rescisão negociada de trabalhadores".O corte de 10% será aplicado aos vencimentos acima dos 1.200 euros brutos mensais e somente à diferença ente esses 1.200 euros e o valor total recebido pelos trabalhadores, foi ainda revelado.Já no que se refere à saída dos trabalhadores, o gestor declarou que saíram já, em regime de reformas antecipadas ou pré-reformas, um total de 48 quadros, sendo esperadas mais 100 saídas até 2023.