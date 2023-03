Pilotos da TAP desconvocam greve prevista para a Páscoa

Leia Também Finanças já desbloquearam impasse com pilotos da TAP

O Sindicato dos Pilotos da Aviação Civil (SPAC) anunciou que vai levantar, nas próximas horas, o pré-aviso de greve dos pilotos da TAP, anunciado no passado dia 23.Em comunicado, enviado às redações, a direção do SPAC informa que, "ao contrário do veiculado desde segunda-feira, apenas hoje foi notificada pela Comissão Executiva da TAP que o protocolo para revisão das condições impostas pelo Acordo Temporário de Emergência está validado por parte do acionista, representado pelo Ministério das Finanças e Ministério das Infraestruturas", pelo que, agora, "cumprida esta formalidade por parte do Governo", a greve será desmarcada."Ficam assim sanados alguns dos maiores obstáculos ao entendimento entre as partes, nomeadamente na situação de coexistirem pilotos ainda abrangidos pelo processo de despedimento coletivo com a contratação simultânea de outros Pilotos, resultando assim numa maior retenção de talento", diz a SPAC, indicando que as partes - TAP e SPAC - "discutiram e negociaram de boa fé, despendendo de tempo e energia, para atingirem um consenso, tendo sido firmado um acordo benéfico para todos, validado pelos pilotos na assembleia magna do passado dia 23 de março, e hoje pelo Governo".Entre os principais temas incluidos no protocolo estão um acordo sobre a integração de pilotos despedidos face à necessidade de contratação e retenção de talento; o pagamento aos oficiais pilotos com funções de comando em cruzeiro; o pagamento do dia de serviço de assistência no aeroporto e dos simuladores, assim como a compensação em abril e maio das rubricas referentes à ajuda de custo complementar e o seu acerto anual, com retroatividade a março.