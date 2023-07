Sindicatos dizem que Vinci vai colocar à venda 100% da Portway

A Vinci, dona da ANA - Aeroportos de Portugal, vai vender 100% da empresa de 'handling' Portway, segundo fontes sindicais, que estiveram esta quinta-fiera numa reunião com a administração da empresa.O Sindicato Nacional dos Trabalhadores da Aviação Civil (Sintac) deu conta desta intenção num comunicado, no qual disse que numa reunião hoje com o presidente da Portway foram "informados de que é intenção da Vinci proceder à venda de 100% do capital da Portway".A Lusa contactou ainda o Sitava - Sindicato dos Trabalhadores da Aviação e Aeroportos, que esteve na mesma reunião, para a qual foram convocados seis sindicatos, sendo que fonte desta estrutura indicou que os administradores da empresa pediram uma avaliação de mercado da Portway para avançar com o processo.No seu comunicado, o Sintac colocou "desde já algumas dúvidas no modo em que ocorre esta intenção, tendo por base que a Vinci obteve uma concessão dos aeroportos nacionais e não uma venda". A Portway é detida pela ANA."Perante este facto, o Sintac irá indagar junto do poder político, pedindo uma reunião com caráter de urgência ao ministro [das Infraestruturas] João Galamba sobre este tema para saber se este tipo de operação é ou não possível em termos legais", destacou.O sindicato manifestou ainda a sua "intenção na continuação da negociação da contratação coletiva (acordo de empresa único) de modo a assegurar as garantias e direitos dos trabalhadores, não esquecendo a garantia dos postos de trabalho".O sindicato recordou que "um conjunto de sindicatos em que a grande maioria é de menor expressão na Portway tem pré-avisos de greve para os dias 30 e 31 de julho e 05 e 06 de agosto", devido ao "diferendo relativo ao pagamento de feriados".A Lusa contactou a Portway e aguarda resposta.