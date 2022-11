TAP acusa ANA de favorecer Easyjet em Lisboa

A TAP acusa a gestora do aeroporto de Lisboa, a ANA/Vinci, de distribuição nas 17 mangas existentes naquela infraestrutura a favor da companhia aérea low cost Easyjet. A notícia é avançada nesta quinta-feira, 17 de novembro, pelo Correio da Manhã Segundo o CM, a TAP escreveu uma carta ao presidente da comissão executiva da ANA, denunciando, entre outras questões, que entre 31 de outubro e 12 de novembro teve acesso a mangas para cerca de 30% dos seus voos, contra 62% no caso da Easyjet.Além disso, diz que a operação da Easyjet está concentrada no extremo sul do aeroporto, assegurando a continuidade física da sua operação.