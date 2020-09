TAP adia compra de 15 aviões para poupar mil milhões de dólares

A TAP renegociou com a Airbus as encomendas que estavam previstas para os próximos anos e alterou as condições dos contratos de “leasing” de aviões.

