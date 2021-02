TAP admite ter operação no Porto maior do que em 2019

Perante as críticas de “desinvestimento” nas várias regiões do país, o presidente do conselho de administração da TAP garante que a empresa está a fazer tudo para que a operação no Porto seja igual à que existia antes da pandemia, “ou até maior”.

