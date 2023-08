TAP ainda não recuperou procura pré-pandemia

A TAP transportou 7,7 milhões de passageiros de e para os aeroportos portugueses no primeiro semestre deste ano, um número ainda 4% abaixo do registado no mesmo período de 2019, quando ultrapassou os 8 milhões. Já as suas principais concorrentes Ryanair e Easyjet superaram nos primeiros seis meses deste ano a procura que tinham antes da pandemia a dois dígitos.





...