TAP bem posicionada para travar redução de “slots”

Companhia portuguesa vai estar sob pressão da concorrência aquando da divulgação de objetivos negociados com Bruxelas no plano de reestruturação. Governo acredita que documento negociado com a Comissão Europeia já acomoda corte de faixas horárias.

