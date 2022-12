TAP esclarece mercado que foi iniciativa da companhia negociar saída de Alexandra Reis

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A TAP esclareceu esta noite, em comunicado ao mercado feito "por determinação da CMVM", que foi decisão sua negociar a saída de Alexandra Reis.

Neste esclarecimento "ao mercado e público em geral", a transportadora aérea aponta que "a renúncia apresentada por Alexandra Reis ao cargo de vogal e membro do conselho de administração e comissão executiva da TAP, comunicada à CMVM no passado dia 4 de fevereiro, ocorreu na sequência de um processo negocial de iniciativa da TAP, no sentido de ser consensualizada por acordo a cessação de todos os vínculos contratuais existentes entre Alexandra Reis e a TAP".

Na terça-feira, 27 de dezembro, tinha já sido revelado – numa explicação dada pela TAP aos ministérios das Finanças e Infraestuturas – que a opção de negociar a saída de Alexandra Reis tinha partido da atual administração da transportadora liderada por Christine Ourmières-Widener.

Agora, a companhia veio esclarecer também o mercado, a pedido do próprio regulador, para assim complementar a informação que tinha divulgado no passado 4 de fevereiro.

Ontem soube-se que a indemnização pedida por Alexandra Reis quando começou a negociar a sua saída da TAP tinha sido de 1,48 milhões de euros. Foi esse o valor apontado na explicação sobre o caso dada pela administração da transportadora aérea. A TAP acabou por chegar a um acordo com a gestora, pagando-lhe 500 mil euros.

Alexandra Reis, que integrou a TAP em setembro de 2017, tinha funções de administração em sete empresas do grupo: TAP SGPS, TAP SA, Portugália, TAPGER - Sociedade de Gestão e Serviços, UCS - Cuidados de Saúde Integrados, Cateringpor e TAP Logistics Solutions.

Depois de sair da TAP em fevereiro, Alexandra Reis tinha sido nomeada em junho pelo Governo para a presidência da Navegação Aérea de Portugal (NAV). Tomou depois posse como secretária de Estado do Tesouro a 2 de dezembro, no âmbito da última remodelação do Governo, cargo esse que ocupou durante 26 dias.

A indemnização paga a Alexandra Reis pela sua saída antecipada - já que ainda tinha de cumprir funções durante mais dois anos na TAP - gerou grande polémica e ainda ontem, já ao final da noite, o ministro das Finanças, Fernando Medina, anunciou ter pedido à secretária de Estado do Tesouro que se demitisse, tendo Alexandra Reis apresentado de imediato a sua demissão.