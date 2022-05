TAP integra nos quadros tripulantes que já tinha dispensado

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A maioria dos 254 tripulantes de cabine que a TAP está a contratar esteve a trabalhar na companhia com contrato a termo. Estes trabalhadores vão agora ser reintegrados nos quadros da empresa, com a antiguidade e respetiva indemnização pela não renovação dos contratos a termo, tal como está definido em sentenças judiciais, escreve esta segunda-feira o Público.



Este cenário resulta de várias ações no tribunal dos tripulantes contra a TAP, que tem vindo a ser condenada sobre a caducidade dos contratos, explicou ao Público o presidente do Sindicato Nacional do Pessoal de Voo da Aviação Civil (SNPVAC), Ricardo Penarroias.



É o caso de "doze tripulantes reintegrados por decisões de tribunal, tendo sido a TAP obrigada a reintegrá-los diretamente para os quadros, respeitando a antiguidade à data da sua entrada na empresa e o pagamento de uma indemnização", aponta o presidente do SNPVAC.



A estes, segundo Ricardo Penarroias, somam-se 150 tripulantes associados do sindicato e que foram "reintegrados por acordo com a TAP, tendo ficado estipulado a reintegração diretamente para os quadros, respeitando a sua antiguidade à data da sua entrada na empresa e o pagamento de uma indemnização em troca da desistência do processo contra a empresa sobre a caducidade dos contratos".



Há ainda outros "50 tripulantes" que foram reintegrados por acordo com a TAP, "tendo ficado estipulado a reintegração diretamente para os quadros, respeitando a sua antiguidade à data da sua entrada na empresa e o pagamento de uma indemnização em troca da desistência do processo sobre a caducidade dos contratos".



Por fim, aponta o presidente do SNPVAC, há "cerca de 30 tripulantes, que não colocaram a TAP em tribunal", e que "serão reintegrados para os quadros da empresa, mas sem indemnização e com a antiguidade a contar a partir de 2022".



Fonte oficial da empresa pública disse ao jornal que "até à data, não foram contratados tripulantes a termo fixo".